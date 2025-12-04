В Мытищах начался второй этап реконструкции Пироговского шоссе

В г. о. Мытищи начались работы по реконструкции второго этапа Пироговского шоссе. В рамках проекта планируется демонтировать левую часть путепровода через железную дорогу и на его месте построить современный объект. Завершить строительные работы планируется в 4 квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для сохранения пропускной способности шоссе и недопущения сужения движения до двух полос было принято решение о возведении временного путепровода в непосредственной близости от существующего. Это позволит перераспределить транспортные потоки и полностью вывести движение со старого путепровода. После переноса движения старый объект будет демонтирован, а на его месте начнется строительство нового», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Временный путепровод длиной более 80 м будет выполнен из металлоконструкций. Разместить постоянный путепровод на месте временного невозможно из-за недостатка места и значительного удаления от основного створа дороги, что не позволит обеспечить необходимую пропускную способность.

Движение по новому 80-метровому путепроводу через железнодорожные пути Ярославского направления МЖД будет осуществляться по трем полосам. Кроме этого, в рамках реконструкции будет построена вело-пешеходная дорожка длиной более 200 метров.

Первый этап реконструкции Пироговского шоссе завершился в конце прошлого года. Тогда была построена правая часть путепровода с двумя полосами движения, а само шоссе на участке от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды расширено до четырех полос.

Реализация проекта позволит значительно улучшить транспортную ситуацию на Пироговском шоссе, повысить доступность прилегающих жилых районов, включая строящийся ЖК «Мытищи Парк», а также обеспечить удобный выезд на Мытищинскую хорду.

