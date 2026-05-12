В Мытищах начали строить проезд к мосту через Клязьму

Строительство проектируемого проезда на улице Сазонова началось в микрорайоне Пирогово в Мытищах в рамках реконструкции моста через реку Клязьму. Общая готовность объекта составляет 25%, завершить работы планируют в первом квартале 2028 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В микрорайоне Пирогово продолжается реконструкция моста через Клязьму. Строители приступили к устройству проектируемого проезда на улице Сазонова — сейчас формируют основание и песчаный подстилающий слой. В перспективе новый проезд обеспечит выезд на мост со стороны жилой застройки.

«На мосту продолжается укрупнительная сборка пролетного строения на стапеле и выполняется сварка стыков металлических блоков. Собранные на земле блоки устанавливают в проектное положение и соединяют между собой. Уже установлено четыре блока из 12», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно ведется переустройство инженерных коммуникаций. Завершены работы по водоснабжению, теплосети и демонтажу газопровода. Продолжается устройство водостока, переустройство кабелей связи и линий электроснабжения, а также разработка котлована под локальные очистные сооружения.

В рамках проекта рядом с существующим, находящимся в неудовлетворительном состоянии, построят новый двухполосный мост. Также реконструируют участок дороги от улицы Комсомольской до улицы Центральной протяженностью более 1,1 км, обустроят разворотные петли и съезды на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Предусмотрены наземные пешеходные переходы, пешеходная зона и остановки общественного транспорта.

На площадке работают 55 рабочих, шесть инженерно-технических специалистов и восемь единиц техники. Новый мост обеспечит дополнительный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.