В Мытищах начали строить основания шумозащитных экранов вдоль Осташковского шоссе

Строители приступили к устройству оснований для шумозащитных экранов на Осташковском шоссе в округе Мытищи. Работы идут в рамках реконструкции дороги, готовность которой составляет 25%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Осташковском шоссе в Мытищах начали бурить скважины для свай, которые станут основанием шумозащитных экранов. Общая готовность объекта составляет 25%. На площадке работают 13 рабочих, один инженерно-технический специалист и шесть единиц техники.

«Параллельно продолжаются работы на основном ходе дороги и прилегающих съездах. В частности, строители ведут земляные работы, а на съезде к плотине и улице Набережной устанавливают бетонные блоки для организации дорожного движения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Проект предусматривает расширение проезжей части, строительство тротуаров и велопешеходных дорожек. На пересечении Осташковского шоссе, улицы Прибрежной в деревне Подрезово и дороги «Осташковское шоссе — Ульянково» построят одноуровневую кольцевую развязку.

Реконструкция должна улучшить транспортную доступность деревень Подрезово, Пирогово и Ульянково, а также поселков Мебельной Фабрики и Пирогово. На участке часто возникают заторы, особенно летом, когда отдыхающие едут к Клязьминскому водохранилищу. Развязка позволит организовать движение без светофора и повысить пропускную способность дороги.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале в MAX.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.