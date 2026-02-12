В Мытищах начали реконструкцию участка Осташковского шоссе

сегодня в 13:31

Реконструкция участка Осташковского шоссе стартовала в городском округе Мытищи. Работы ведутся на отрезке длиной более 1,6 километра, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В городском округе Мытищи началась реконструкция участка Осташковского шоссе. Работы проходят на отрезке от дороги «Виноградово – Болтино – Тарасовка» до дороги «Осташковское шоссе – д. Ульянково».

После завершения здесь появится четырехполосная магистраль районного значения с двумя кольцевыми перекрестками, тротуарами, велодорожкой и автобусными остановками. Это позволит увеличить пропускную способность дороги, снизить количество заторов и повысить безопасность движения.

Общая протяженность объекта составляет более 1,6 километра. В рамках проекта реконструируют 432 метра шоссе, построят два кольцевых пересечения и обустроят подходы к ним. Расчетная скорость движения составит 50 км/ч, на кольцах — 30 км/ч. Также предусмотрены два остановочных пункта, три светофора, наружное освещение, ливневая канализация и шумозащитные экраны.

Завершить работы планируют во втором квартале 2028 года. Сейчас на объекте разрабатывают котлован, прокладывают ливневую канализацию и переносят инженерные коммуникации. Строительная готовность составляет 2%.

Застройщиком выступает государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция дорожного строительства». Строительство ведется в рамках государственной программы развития дорожно-транспортного комплекса. Надзор за работами осуществляет Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.