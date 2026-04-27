В Мытищах начали надвижку моста через Клязьму

Строители приступили к надвижке первого пролета нового моста через реку Клязьму в микрорайоне Пирогово в Мытищах. Работы ведутся в рамках модернизации улично-дорожной сети, завершить которую планируют в первом квартале 2028 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строительная готовность объекта составляет 24%, самого моста — 43%. На площадке задействованы 55 рабочих, шесть инженерно-технических специалистов и восемь единиц техники. Завершена сборка трех из 12 блоков пролетного строения, начата надвижка первого блока. Параллельно продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций, пескоструйная очистка элементов, устройство сварных соединений и натяжение высокопрочных болтов, а также строительство дождевой канализации.

«На строительной площадке работают 55 строителей, 6 инженерно-технических специалистов и 8 единиц техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Новый двухполосный мост возводят рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Проект также предусматривает реконструкцию участка дороги от улицы Комсомольской до улицы Центральной протяженностью более 1,1 км, обустройство разворотных петель и съездов на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую.

Для безопасности жителей оборудуют наземные пешеходные переходы, пешеходную зону и остановки общественного транспорта. Реализация проекта улучшит дорожную ситуацию в Пирогове и обеспечит дополнительный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

