В Мытищах капитально ремонтируют платформы трех железнодорожных станций

Капитальный ремонт идет на станциях Мытищи, Тайнинская и Перловская Ярославского направления. Комиссия проверила ход работ и подтвердила соблюдение графика, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На станции Мытищи капитально ремонтируют 1-ю и 4-ю платформы, на станциях Тайнинская и Перловская — 1-е платформы. Комиссия администрации городского округа Мытищи проверила ход работ: все они идут по графику. На платформах заменят плиты перекрытия и обновят элементы инфраструктуры.

На время ремонта поезда Ярославского направления, следующие в сторону Москвы, не будут останавливаться на платформах Тайнинской и Перловской ежедневно с 10:00 до 14:00.

По информации Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), ограничения носят временный характер. Работы направлены на обеспечение надежности и безопасности железнодорожной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

Актуальное расписание поездов доступно на остановочных пунктах, официальных сайтах РЖД и ЦППК, а также в мобильных приложениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.