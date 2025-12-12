В Мытищах изменят схему движения на кольце Волковского шоссе и улицы Мира

В Мытищах в связи со строительством путепровода с 17 декабря 2025 года будет закрыт сквозной проезд по Волковскому шоссе на кольцевом пересечении Волковского шоссе и ул. Мира. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для удобства автомобилистов дорожники «замкнули» кольцевое пересечение, организовав удобное движение транспорта. Это перераспределит транспортные потоки и упростит движение на этом узле.

Новый путепровод с бессветофорным движением позволит перераспределить транспортные потоки на Волковском шоссе и ул. Мира, что позволит значительно улучшить дорожную ситуацию в Мытищах. Протяженность объекта с подходами и съездами составит порядка 1,9 км, а движение будет осуществляться по 4 полосам. В рамках работ строители также реконструируют существующее кольцевое пересечение Волковского шоссе с ул. Мира, а также построят 2 надземных пешеходных перехода. Завершить строительство планируется во 2 квартале 2028 года

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ежедневно региональные автобусы перевозят около 2 млн пассажиров.

«Нашим жителям важно быть мобильными и активными, быстро и с комфортом добираться из точки А в точку Б. Мы стараемся, чтобы общественный транспорт в регионе соответствовал их запросам, становился более современным и надежным», — сказал Воробьев.