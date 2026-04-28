В Мытищах готовность Волковского путепровода достигла 10%

Строительство путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира в Мытищах выполнено на 10%. Завершить работы планируется во II квартале 2028 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время на объекте возводят подпорные стены. Всего предусмотрено строительство четырех конструкций, к двум из них уже приступили. На площадке задействованы 23 рабочих, шесть инженерно-технических специалистов и 15 единиц техники.

«Работа сосредоточена на строительстве подпорных стен. Всего предполагается устройство четырех стен, на двух из них уже приступили к строительству», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно ведется устройство буронабивных свай, разработка траншей и котлованов, а также переустройство инженерных коммуникаций методом горизонтально направленного бурения. Строители готовят основания и наносят гидроизоляцию фундаментов подпорных стен.

Проект предусматривает строительство путепровода длиной более 320 м, обустройство тротуаров с двух сторон и четырех съездов. Также появятся два надземных пешеходных перехода — через Волковское шоссе длиной более 60 м и через улицу Мира протяженностью около 50 метров.

Новый объект обеспечит бессветофорное движение и позволит перераспределить транспортные потоки на Волковском шоссе и улице Мира. Кроме того, будет реконструировано существующее кольцевое пересечение, где в часы пик образуются заторы.

