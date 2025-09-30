В Мытищах будут организованы новые платные парковки

В начале октября на пяти улицах города Мытищи в целях оптимизации дорожного движения появятся платные парковки. Это сделано для того, чтобы улучшить движение и использовать городское пространство более эффективно. Платные парковки помогут убрать беспорядочно припаркованные машины, особенно коммерческие, которые мешают другим водителям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На семи парковочных пространствах всего будет около 354 мест для парковки, из них 41 место — для людей с ограниченными возможностями.

Платные парковки обустроят на следующих улицах: Новомытищинский проспект, улица Юбилейная, улица Троицкая, улица Летная, улица Благовещенская.

Стоимость парковки для легковых машин составит 50 рублей в час, для мотоциклов — 25 рублей, для грузовиков — 100 рублей (если нет других ограничений). Начало вынесения штрафов — 20.10.2025. Все деньги, собранные с платных парковок, пойдут на улучшение городской среды: ремонт дорог, уборку улиц, проведение работ по благоустройству.

На платных парковках бесплатная стоянка — до 10 минут. В праздники и по воскресеньям парковка будет бесплатной.

Оплачивать парковку возможно через приложение «Парковки России» или отправив СМС на номер 7757.

Если вы нарушите правила парковки, например, не оплатите вовремя, вам придется заплатить штраф в 2500 рублей. Штраф могут выписать за неоплату, недостаточную оплату, превышение времени на парковке или задержку оплаты. Для контроля за парковками будут использовать специальные камеры фотофиксации.

С подробной информацией о платных парковках в Московской области можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области: https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/platnye-parkovki.

Учитывая, что муниципалитет граничит со столицей, округ сталкивается с теми же проблемами, что и Москва. Это нехватка парковочных мест и дефицит городских площадей для хранения личного транспорта. Столичные власти успешно применяют систему платных парковок с преференциями для местных жителей, и теперь планируется внедрить этот опыт в Московской области, включая городской округ Мытищи.

Мировые мегаполисы уже прошли путь минимизации использования личного автотранспорта и развития общественного транспорта. Следуя их примеру, в Мытищах стремятся сделать город более удобным и экологичным для всех его жителей.

Основные этапы включают в себя создание безопасной инфраструктуры для пешеходов, обеспечение комфортных условий для общественного транспорта, развитие среды для личного транспорта и его хранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.