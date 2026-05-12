В Мытищах 16 мая запустят автобус № 1438 до метро Медведково

Автобусный маршрут № 1438 запустят в Мытищах 16 мая. Он свяжет станцию метро «Медведково» с деревней Чиверево и станет частью проекта «Москва – область», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Москва – область» предусматривает создание единого транспортного пространства между столицей и Подмосковьем. В его рамках смежные маршруты постепенно передают в ведение Московского транспорта.

Маршрут № 1438 заменит областной маршрут № 438, который прекратит работу. Автобус будет оформлен специальной надписью «Москва – область».

Карта «Стрелка» на новом маршруте действовать не будет. Стоимость проезда зависит от расстояния: пассажирам необходимо прикладывать карту дважды — при входе и выходе. По карте «Тройка» поездка обойдется от 71 до 154 рублей, по банковской карте — от 76 до 159 рублей.

Для пассажиров предусмотрены безлимитные абонементы «Единый» для зоны «Пригород» сроком на 30, 90 и 365 дней. Также сохраняется право льготного и бесплатного проезда по социальным картам Москвы и Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.