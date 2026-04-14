В Можайском округе обсудили ремонт дороги в Исавицах

Встреча жителей деревни Исавицы с представителями администрации и дорожных служб прошла 13 апреля в Можайском округе. Участники обсудили состояние въездной дороги и варианты ее восстановления после зимы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие заместитель главы округа Евгений Майборода, начальник РУАД №3 «Мосавтодора» Андрей Сизьмин, староста деревни Яна Молодкина и местные жители. Основной темой стало состояние дороги, ведущей к населенному пункту.

Исавицы являются популярным туристическим местом благодаря источнику Святого Ферапонта и Лужецкому монастырю. Поэтому качество дорожного покрытия важно как для жителей, так и для гостей округа.

Андрей Сизьмин предложил провести ямочный ремонт большими картами — с заменой асфальта на обширных участках, а не точечно. Такой подход позволит повысить надежность покрытия и устранить наиболее проблемные места.

«Для нас важно, что специалисты услышали наши аргументы о высокой туристической нагрузке на въездную дорогу. Ремонт большими картами — это именно то решение, которое позволит убрать самые проблемные участки после зимы и обеспечить безопасный проезд к святым местам до начала основного сезона. Далее мы будем работать над тем, чтобы наша дорога вошла в региональную программу капитального ремонта», — подчеркнула Яна Молодкина.

Также жители подняли другие вопросы, которые представители администрации округа взяли на контроль.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.