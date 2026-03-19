В Можайском округе обновили светофоры и схему движения

Дорожные службы скорректировали работу светофоров и установили новые знаки на нескольких перекрестках Можайска с приходом весны из-за роста транспортного потока, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты изменили режим работы светофоров на перекрестках улиц Московской и Полевой, а также Леоновской и Полосухина. Необходимость корректировок определяют по результатам постоянного мониторинга дорожной ситуации.

На пересечении улиц Московской и Коммунистической продолжается реконструкция светофорного объекта. Здесь устанавливают дублирующие сигналы на консольных опорах и дополнительные левые секции для движения в направлении Москвы.

Кроме того, изменена схема движения на перекрестке у ГАИ в сторону Москвы. Левую полосу, предназначенную только для поворота налево, сделали полосой для движения прямо и налево. На участке установили соответствующие дорожные знаки. Все меры направлены на повышение безопасности и пропускной способности дорог округа.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.