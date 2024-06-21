В Можайском округе дорожники отремонтируют дорогу до Минского шоссе

В Можайске продолжается ремонт региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты «Мосавтодора» поменяют более 5 км старого покрытия на участке от остановки «Красный Балтиец» до Минского шоссе, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«После ремонта 5 тысяч автомобилистов, использующих этот участок дороги в своем ежедневном маршруте, смогут с комфортом добираться до основной автомагистрали ведущий в соседние городские округа и регионы», — добавили в ведомстве.

Кроме этого, работы продолжаются на двух участках региональной дороги «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка», которая соединяет Подмосковье и Тверскую область. Специалисты «Мосавтодора» продолжают менять более 9 км старой дорожной одежды от станции Уваровка до деревни Рогачево, и от деревни Рогачево до поворота на деревню Синичево.

Можайский округ стал одним из лидеров по объемам ремонта в этом году. Дорожники уже обновили более 20 км дорожного полотна из запланированных 57 км. Ремонт завершили на трех участках региональной дороги «Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск»: от деревни Посильево до Минского шоссе (6 км) и от Минского шоссе до деревни Храброво (1,7 км), а по результатам голосования жителей на портале «Добродел» — от остановки «Шохово» до деревни Ваулино (более 12,8 км). В последствии на всех участках нанесут разметку и укрепят обочины.

В ведомстве отметили, что на муниципальной сети уже завершили запланированный ремонт — порядка 4 км покрытия заменили на 8 дорогах: в деревнях Калужское, Погоролевое, Балобново, Бурмакино, а также на проезде от ул. 20 Января до д. 4 по ул. Полосухина в г. Можайске, на улицах Садовой и дачной в д. Красный Балтиец и на дороге «Тетерино — Мышкино — Поречье — СНТ Васильки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.