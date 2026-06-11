В Можайском округе 14 июня перекроют дороги

Движение транспорта временно ограничат в Можайском округе 14 июня из‑за велозаезда Gran Fondo Russia. С 8:30 до 16:30 перекрытия затронут несколько региональных дорог и повлияют на работу автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В воскресенье, 14 июня, в округе пройдет велозаезд Gran Fondo Russia. На время проведения мероприятия с 8:30 до 16:30 движение перекроют на ряде участков региональных дорог.

Ограничения введут на участках пяти дорог: Можайское шоссе – ст. Бородино с 0 по 0,5 км и со 2,1 по 2,8 км; Можайское шоссе с 27 по 32,4 км; Можайское шоссе – Псарево – Семеновское с 0 по 3,8 км; Семеновское – Шевардино – Валуево с 0 по 5 км; Бородино – Колоцкое с 0 по 3 км.

На время перекрытий изменится работа общественного транспорта. Автобусы маршрутов №23 «Можайск – Бородино» и №27 «Можайск – Бабынино» временно отменят. Маршрут №56 «Можайск – Поречье» будет следовать по измененной схеме через Минское шоссе.

Актуальная информация о дорожной ситуации размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.