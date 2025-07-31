В Можайске установили 26 новых элементов искусственной дорожной неровности

В Можайском округе в период летних отпусков и каникул продолжается работа по повышению безопасности дорожного движения. За текущий год в рамках этой важной задачи на территории муниципалитета были установлены 26 новых искусственных дорожных неровностей (ИДН ) – эффективных элементов принудительного снижения скорости транспорта. Об этом сообщает пресс-служба

Новые «лежачие полицейские» появились в 8 населенных пунктах: д. Рыльково, д. Ивакино, д. Ченцово, д. Мокрое, п. Колычево, д. Красный Балтиец, д. Павлищево, д. Бараново, а также в самом городе Можайске — на ул. Москворецкая, пересечении улиц Красноармейской и Герцена, дворовой территории ул. Мира, д. 6 и на ул. 20 Января, д. 17.

Всего в Можайском округе на муниципальной сети установлено 26 новых искусственных неровностей.

Искусственные неровности — это проверенный способ заставить водителей снижать скорость вблизи пешеходных переходов, в жилых зонах, возле социальных объектов и на других участках дорог, где особенно важно обезопасить пешеходов, в том числе детей.

«В этом году ведется масштабная работа по безопасности дорожного движения в Можайском муниципальном округе. При планировании работ мы с коллегами делали акцент на обеспечение безопасности дорожного движения вблизи социальных объектов. Важно отметить, что такие меры по обеспечению безопасности дорожного движения помогают предотвратить ДТП и сохранить жизни людей», — комментирует начальник отдела автомобильных дорог МКУ ММО МО «ЕДТЦ» Павел Кондратьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.