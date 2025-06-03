В Можайске продолжается ремонт муниципальной сети дорог

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В Можайске полным ходом идет ремонт муниципальных дорог. Уже произведены работы по фрезеровке старого асфальтового покрытия на улицах Пионерской и Леоновской. Это участок дороги от улицы Клементьевской до улицы Перовской. В ближайшие дни специалисты приступят к укладке нового асфальтного покрытия — всего порядка 2 000 кв. м., сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Завершаются работы по ремонту щебеночных подъездных дорог к деревням Лопатино и Дерново. Все это часть масштабной программы ремонта муниципальных автомобильных дорог.

Ремонт на Пионерской и Леоновской — часть системного обновления транспортной инфраструктуры, которое улучшит логистику и безопасность движения.

Ознакомиться с планом ремонта муниципальных дорог вы можете на официальном сайте администрации Можайского округа по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.