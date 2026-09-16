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В Можайске обновляют тротуар на улице Воинов-Интернационалистов

Сотрудники «Мосавтодора» ремонтируют более километра тротуара вдоль региональной дороги на улице Воинов-Интернационалистов в Можайске. Завершить работы планируют к середине октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайске продолжается ремонт тротуара вдоль региональной дороги на улице Воинов-Интернационалистов. Сотрудники «Мосавтодора» обновляют более одного километра покрытия.

Дорожники демонтировали старое покрытие и подготовили песчано-щебеночное основание, которое обеспечит прочность будущего асфальта. Сейчас они укладывают асфальт, готово более 100 метров. В составе бригады работает актер Артем Кротов, который присоединился к команде весной.

Маршрут связывает жилые кварталы с социальными объектами, остановками общественного транспорта и учреждениями. Ремонт проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ранее в Можайском округе построили два тротуара в деревнях Тетерино и Красный Балтиец общей протяженностью более 400 метров.

Администрация округа попросила жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам во время работ.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.