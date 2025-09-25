В «Мострансавто» объяснили, в каких случаях пассажир может получить страхвыплату

Почти 40% дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, зафиксированных в «Мострансавто» в 2025 году, сопровождаются падением и последующим травмированием пассажиров в салонах автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Наиболее частая причина ДТП — нарушение правил дорожного движения водителями стороннего транспорта, когда водитель автобуса вынужден мгновенно реагировать на чужую ошибку, то есть резко перестраиваться или внезапно тормозить автобус. Часто недобросовестные «соседи» по трассе «подрезают» автобус, неожиданно выезжают из соседнего ряда, игнорируют преимущества автобуса при отъезде от остановки, проезжают на запрещающий сигнал светофора.

Пешеходы также могут повести себя неожиданно: перейти дорогу в неположенном месте, внезапно появиться из-за препятствия (например, из-за припаркованного транспорта), перейти дорогу на красный сигнал светофора. А иногда выбегающие на проезжую часть животные тоже могут стать причиной ДТП.

Все пассажиры, вошедшие в автобус «Мострансавто», автоматически считаются застрахованными. Находясь внутри ТС, во избежание получения травм во время движения автобуса пассажир должен держаться за поручни и ручки сидений. Кроме того, при посадке, высадке и во время поездки он обязан соблюдать меры предосторожности. Если правила поездки были проигнорированы пассажиром, то страховые выплаты он может не получить. Основание для осуществления страховых выплат — Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» от 14.06.2012 № 67-ФЗ.

Все происшествия, связанные с нашими автобусами, не остаются без внимания. Проводятся проверки с использованием данных камер видеонаблюдения, установленных в салонах транспортных средств. Одна камера «смотрит» на водителя, две — на салон и еще одна фиксирует дорожную обстановку по пути следования. Получение страховки — законное право пассажира, но, чтобы ее получить, нужно следовать правилам и действующим законам.

Страховщик вправе отказать в выплате пассажиру, если факты свидетельствуют о том, что он нарушил Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ. При наступлении страхового случая пассажиру необходимо обратиться в оказывающее услугу страхования Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»): г. Москва, пр-т Академика Сахарова, дом № 10. Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Уланский переулок, д. 26. Бесплатная горячая линия: 8 (800) 333-08-88, sogaz@sogaz.ru. Пассажир обязан предъявить билет, подтверждающий оплату проезда.

Все пассажиры «Мострансавто» обязаны оплачивать проезд только безналичным способом. Оплата принимается банковскими, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.

«Мострансавто» является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.