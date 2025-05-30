В «Мострансавто» 206 водителей проходят программу переподготовки на категорию D

«Мострансавто» приглашает стать водителями автобусов, пройдя программу бесплатной профессиональной переподготовки на категорию D. В этом году в компании программу переподготовки проходят 206 соискателей. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Переподготовка проводится на базах автошкол в Балашихе, Одинцове и Раменском. На сегодняшний день 123 человека проходят теоретическую и практическую стадии обучения, 83 человека готовятся к экзаменам. Для обладателей категории В обучение длится 2 месяца, соискатели с категорией С — 2,5 месяца. В 2024 году программу переподготовки на категорию D успешно прошли 242 человека.

Во время учебы водителям выплачивается стипендия в размере 22 440 рублей. Участвовать в программе могут как женщины, так и мужчины, для этого нужно быть старше 21 года и обладать водительским удостоверением категорий B или C. После успешной сдачи экзаменов кандидат будет официально трудоустроен на должность водителя автобуса в «Мострансавто».

Все желающие пройти обучение могут записаться по номеру: 8 (903) 161-92-91 или направить заявку на почту rabota@mtamo.ru. После окончания обучения сотрудник должен отработать в должности водителя автобуса «Мострансавто» не менее одного года — это обязательное условие для участия в программе.

Для водителей «Мострансавто» предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатный проезд в автобусах компании, бесплатное жилье в общежитиях или компенсация аренды до 12 тыс. рублей для иногородних. Также предусмотрен отпуск до 42 дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки для детей в оздоровительные лагеря.

Предлагается также бонус в размере 10 тыс. рублей за участие в акции «Рекомендация кандидатов». Регулярно проводятся медосмотры за счет компании. При трудоустройстве водители получают единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, она предусмотрена для тех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается к нам на работу.

Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. рублей).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.