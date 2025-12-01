В Москве увеличат кешбэк до 20 рублей за оплату поездок во всем городском транспорте

С 1 декабря москвичи и гости столицы смогут получать еще больше выгоды за поездки в городском транспорте. Платежная система «Мир» удваивает кешбэк за проезд — теперь за каждую поездку с картой, загруженной в смартфон, пассажиры будут возвращать 20 рублей, сообщает пресс-служба компании.

До конца ноября действует привычный кешбэк в 10 рублей, а уже с 1 декабря каждая поездка в метро, на МЦК, МЦД, а также на регулярном речном и наземном транспорте — автобусах, электробусах и трамваях станет еще выгоднее. Предложение действует с 1 октября и продлится до 31 декабря 2025 года.

«За время действия нашего предложения с кешбэком 10 рублей пассажирам удалось вернуть уже более 55 млн рублей, а с 1 декабря у них появится возможность сэкономить в 2 раза больше. В преддверии Нового года, когда особенно хочется маленьких чудес, мы решили увеличить кешбэк за оплату проезда до 20 рублей. Отмечу, что вернуть часть денег с оплаты поездок по карте „Мир“ со смартфона можно будет буквально до боя курантов. Пусть каждая поездка с кешбэком станет приятным бонусом для москвичей и гостей столицы, а сэкономленные средства помогут потратить больше на новогодние подарки и праздничный стол», — сказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Условия участия в акции остаются прежними. Чтобы получить возврат части средств, карту «Мир» нужно заранее загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов. К примеру, для этого подойдет приложение Mir Pay. Мобильное устройство при этом должно быть оснащено функцией NFC, которая присутствует практически во всех современных телефонах, даже бюджетных моделей.

В акции участвуют также виртуальные карты «Мир», выпущенные онлайн в приложении банка без выпуска «пластика».

Максимальная сумма возврата − 4 000 рублей за весь период действия акции на одну карту.

При оплате проезда пластиковой картой «Мир» кешбэк не начисляется.

Подробнее ознакомиться с правилами возврата кешбэка за проезд и узнать перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно на vamprivet.ru

Реклама. АО «Национальная система платежных карт» ИНН 7706812159