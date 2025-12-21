В Москве утвердили проект планировки участка новой поперечной магистрали

сегодня в 10:00

В Москве утвердили проект планировки участка трассы Минское шоссе-Троицк-Андреевское-Варшавское шоссе. Он будет идти от улицы Харлампиева в Марьине (соединение с магистралью Саларьево-Московский-Марьино) до Калужского шоссе, сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Длина участка составит около шести километров. В нем будет три полосы движения по основному ходу.

На объекте возведут два путепровода и мост через Десну. У набережной появятся лестничные сходы.

Планируют сделать реконструкцию участка Нововатутинского проспекта. Создадут съезды и заезды с проектируемой магистрали на Нововатутинский проспект, съезд, заезд на 1-ю и 3-ю Нововатутинские улицы.

Еще возведут элементы транспортной развязки на пересечении с планируемой магистралью Мамыри-Пенино-Шарапово со съездами в сторону шоссе Ракитки, улицы Александра Печерского, деревни Кончеево и Калужского шоссе. Также проведут реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети. Среди ее и проектируемые проезды № 8937 и № 8064.

