В Москве усиливают работу транспорта в экстремальных погодных условиях

Столичные власти усиливают работу общественного транспорта в экстремальных погодных условиях и запускают на наиболее востребованные маршруты дополнительный транспорт. Об этом сообщает Дептранс .

Это позволит сократить время ожидания на остановках, уменьшить интервалы движения автобусов и электробусов. Пассажиры смогут быстрее добраться до станций метро и МЦД, транспортных хабов и других точек притяжения.

Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, поэтому пассажиров просят отнестись с пониманием к возможным сбоям в расписании.

«Наземный транспорт работает в усиленном режиме. Нам важно, чтобы поездки оставались комфортными для всех вне зависимости от погодных условий. На наиболее востребованные маршруты Мосгортранс выделяет дополнительные автобусы и водителей. Наши сотрудники 24/7 следят за дорожной обстановкой на маршрутах и состоянием инфраструктуры. При необходимости оперативно отправляют заявки в городские службы для уборки снега на проблемных участках. Тротуары на остановках и разворотных площадках автобусов и электробусов своевременно расчищаются», — заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

