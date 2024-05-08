В Москве с 20 мая изменятся тарифы на проезд в городском транспорте

Для эффективной работы транспортной системы в столице скорректируют тарифы на проезд в городском транспорте. Это позволит пассажирам и в дальнейшем передвигаться с максимальным комфортом, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» .

Уже 13 лет тарифы на проезд в столице ниже уровня инфляции почти на 30%. Пассажиры совершают самые длительные поездки, но платят за них на 45% меньше, чем жители других мегаполисов.

Что касается нововведений, то стоимость одной поездки по билету «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится менее чем на 2 рубля. Стоимость проезда по биометрии составит 53 рубля. Этот способ оплаты по-прежнему останется самым выгодным.

В несезон станет дешевле регулярный речной транспорт — цена поездки снизится на 20–50 рублей. По «Единому» на 30 дней можно пользоваться речным транспортом бесплатно.

Без изменений останутся бесплатные пересадки на наземном транспорте по карте «Тройка», привязанной в личном кабинете в приложениях «Московский транспорт» и «Метро Москвы». Также бесплатными останутся пересадки между метро, МЦД и МЦК, в том числе при поездках из Зеленограда и Московской области.

В Москве по-прежнему остаются самые выгодные цены на проездные и длинные безлимитные билеты. Также известно, что проиндексируется на 5,5% стоимость перемещения и хранения автомобилей.

При этом Московский транспорт продолжает расширяться. В прошлом году было открыто 14 станций метро, 2 регулярных речных маршрута, 2 новые линии МЦД. Сейчас активно строятся и проектируются 3 линии метро.