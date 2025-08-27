В Москве прошла презентация объектов городской недвижимости для автомобилистов

Департамент города Москвы по конкурентной политике 27 августа провел роуд-шоу «Припаркуй инвестиции. Машино-места от города без посредников». Участникам представили более двух тысяч парковочных мест, которые город реализует на торгах, сообщил глава ведомства Кирилл Пуртов.

«Горожане приобретают машино-места на торгах как для парковки собственного транспорта, так и в качестве инвестиций. Зачастую сделки заключаются по цене ниже рыночной. Этим обусловлена высокая популярность таких лотов: в среднем в аукционах участвуют по шесть человек. В ходе роуд-шоу участникам представили порядка 2,2 тысячи машино-мест от города, доступных на Инвестиционном портале Москвы. Приобрести их могут как юридические, так и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели», — уточнил Пуртов.

Доступные к приобретению парковочные места находятся по 180 адресам. В частности, были представлены объекты по адресам: улица Верхние Поля, дом 32, корпус 2; Щелковское шоссе, дом 61; Волжский бульвар, дом 1, корпус 1.

В мероприятии приняли участие представители Департамента города Москвы по конкурентной политике, электронной торговой площадки «Росэлторг» и другие. Эксперты рассказали, как подобрать и приобрести парковочное пространство, на каких условиях проходят торги, какие требования необходимо соблюсти участникам и победителям.

Столичный Департамент по конкурентной политике каждый месяц проводит встречи с представителями бизнеса, инвесторами и другими жителями города, заинтересованными в приобретении недвижимости на торгах.