В Москве прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей трамвая

В столице прошел конкурс профмастерства среди водителей трамвая «Московские мастера». Победу одержала Мария Субботина из трамвайного депо им. Н. Э. Баумана, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Поздравляю участников, показавших лучшие результаты. Уверен, в том числе благодаря этим регулярным соревнованиям растет квалификация наших водителей, а значит, и поездки в столичных трамваях становятся еще удобнее, — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

В конкурсе профмастерства приняли участие 49 человек, в финал прошли 10. Итоговое состязание «Московских мастеров» состояло из теоретической и практической частей. Финалисты должны были продемонстрировать отличное знание ПДД, а также безопасное и комфортное вождение трамвая.

Первое место в конкурсе заняла Мария Субботина из трамвайного депо им. Н. Э. Баумана. Второе и третье место заняли Тимур Кагарманов (Октябрьское трамвайное депо) и Сергей Мирошниченко (трамвайное депо им. Н. Э. Баумана).

Ранее в столице стартовали испытания первого в России беспилотного трамвая. При этом на первом этапе испытаний за пультом находится водитель, а в салоне нет пассажиров.