Врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ рассказал, как выбрать обувь малышу

С обеспокоенностью родителей Подмосковья в правильном подборе обуви специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) встречаются на приемах в консультативно-диагностической поликлинике ежедневно. Как верно выбрать обувь и не навредить ребенку рассказал заведующий консультативно-диагностической поликлиникой, врач-травматолог-ортопед Чучарин Олег Викторович, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Когда ребенок еще не умеет ходить, обувь лишь защищает его ножки от холода и носить ее в этом возрасте необязательно. Можно надевать носочки, пинетки или вязанные туфельки. Другое дело, когда ребенок начинает делать первые шаги. Основные критерии для выбора обуви детям в возрасте до 3 лет — натуральные материалы, мягкая подкладка, закрытая и закругленная носочная часть шире пяточной. Выбирайте подошву большую по площади, плотную, с рифленой поверхностью, которая хорошо сгибаеться в носочной части, а обувь должна быть достаточно высоты, чтобы фиксировать голеностопный сустав, задник средней жесткости», — сказал Чучарин.

Выбирайте каблучок 5–7 мм (к двум годам 1–1,5 см), обязательно проверяйте наличие супинатора для поддержки свода стопы в правильном положении. Обувь должна фиксироваться на ноге при помощи шнурков или застежек- «липучек». Не стоит покупать обувь ребенку «на вырост», так как слишком большой запас может создавать дискомфорт во время первых шагов.

«У детей до 5 лет на стопе имеется жировая подушечка, которая мешает точно определить, жмет им обувь или нет. Поэтому, чтобы малышу было максимально комфортно, важно подобрать правильный размер и модель, а для этого определить размер, который зависит от длины стопы. Это особенно важно при покупке обуви онлайн. Для верного измерения ноги ребенка используйте лист бумаги, обведите стопу, а к полученным цифрам прибавьте 5–7 мм. Лучше производить измерения вечером, так как к концу дня нога может немного отекать и увеличиваться», — добавил Чучарин.

Лучший вариант на лето — сандалии. Выбирая демисезонную или зимнюю обувь: учитывайте толщину носка, с которым ребенок будет ее носить, выбирайте теплые и легкие модели с толстой, но гнущейся и нескользящей подошвой. Ортопедическую обувь или стельки для профилактики, например, плоскостопия без консультации специалиста использовать не стоит.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.