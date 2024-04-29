В Москве продолжается строительство электродепо «Южное»
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Работы по строительству объекта метрополитена - электродепо «Южное» продолжаются в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Электродепо будет заниматься ремонтом технического обслуживания составов Замоскворецкой линии метро. Всего на его территории появится 46 зданий общей площадью больше 78 тыс. кв. метров.
В настоящее время проводятся монолитные работы в блоке складских помещений и площадок для хранения.
Специалисты монтируют внутренние инженерные системы в главном ремонтном, административном корпусах и в нескольких вспомогательных зданиях.
Электродепо станет частью крупнейшего в России комплекса по ремонту и обслуживанию вагонов метро.