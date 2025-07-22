В Москве при строительстве метро особое внимание уделяют экологии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве во время строительства метрополитена экологии уделяют особое внимание: специалисты включают в повестку дня рациональное использование природных ресурсов, сообщает газета «Известия» .

Как пояснил градоначальник, важной составляющей работ можно считать экологический мониторинг почвы, воздуха и подземных вод. Его проводят в независимых лабораториях, активнее всего — при строительстве тоннелей метро под национальными парками и заповедными зонами.

Такой контроль осуществлялся при проходке Большой кольцевой линии, которая в нескольких местах пересекает природоохранные зоны столицы.

При строительстве стремятся вывезти и утилизировать все отходы, в том числе грунт, а также позаботиться о сохранности растений.

Например, в электродепо «Столбово» после окончания работ планируют высадить более 600 кустарников и деревьев, в ТиНАО — около 1,4 тыс. растений.