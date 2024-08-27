В Москве повышается надежность транспортной инфраструктуры

Полимерно-битумные вяжущие — ключевой связующий компонент асфальтобетона — адаптированы под высокую эксплуатационную нагрузку транспортной инфраструктуры и климатические особенности региона.

«Сделать покрытие устойчивым нам помогли в том числе и наши качественные материалы, которые применялись при замене асфальтобетонного полотна на Тверской и в 2020 году, и в 2016 — при полной реконструкции», — прокомментировала Лилия Жукова, «Газпромнефть — Битумные материалы».

Игорь Лохин, Московский НПЗ, добавил, что битумная установка Московского НПЗ — одна из самых крупных и современных в Европе.

«Предприятие снабжает город битумными материалами. Наши битумы постоянно совершенствуются и отвечают самым высоким стандартам дорожного строительства, что ежегодно подтверждается высокими местами в рейтинге 100 лучших товаров России», — заключил он.