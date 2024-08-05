сегодня в 18:16

В Москве появится новая хордовая магистраль на северо-востоке

В столице создают новую хордовую магистраль на северо-востоке города, которая свяжет Московский скоростной диаметр, Алтуфьевское, Дмитровское шоссе и МКАД, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Благодаря этому снизится нагрузка на прилегающие вылетные магистрали, улучшится транспортное обслуживание районов Отрадное, Свиблово, Останкино, Алтуфьевский и Бибирево, где живут около 500 тыс. человек.

Проект планируют реализовать в три этапа. Проведут реконструкцию Сельскохозяйственной улицы от МСД до Юрловского проезда. Также планируется строительство путепровода через ж/д пути, который соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд.

Третьим этапом будет строительство нового участка магистрали Северный — Отрадное от Череповецкой улицы до Алтуфьевского шоссе.