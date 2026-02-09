В Москве планируют строить каждый год около 100 км дорог

9 февраля состоялась встреча мэра Москвы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным. На ней градоначальник заявил, что немало внимания в столице уделяется развитию промышленности, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, креативных индустрий и туризма, сообщает mos.ru.

Так, в 2025 году правительство Москвы обеспечило устойчивое и позитивное экономическое развитие города. Столица вносит большой вклад в достижение национальной цели построения эффективной и конкурентной экономики РФ.

«Мы продолжаем ежегодно строить около 100 км дорог, причем это не просто дороги в обычном понимании слова — это в основном сложные инженерные сооружения. В Москве за эти годы мы построили 77% от всех мостов, тоннелей, эстакад, которые были в Москве раньше. То есть это большой объем, который как раз позволил кардинально улучшить транспортную связанность», — сказал Собянин.

В 2011–2025 годах построили около 1,6 тыс. км дорог, что составляет около 30% от существующей улично-дорожной сети. В планах до 2032 года строить около 100 км дорог ежегодно.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что город делает упор на создание поперечных связей между районами и округами, строительство подъездных дорог, в первую очередь к рельсовому каркасу.

«Поскольку все крупнейшие проекты — такие как Московский скоростной диаметр — либо уже реализованы, либо находятся на завершающей стадии. В рамках сбалансированной застройки город обеспечивает новые районы всей необходимой инфраструктурой, в том числе расширяет улично-дорожную сеть», — подчеркнул заммэра.

Он добавил, что поэтому развитие транспортного каркаса остается одним из ключевых приоритетов Москвы.