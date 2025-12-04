сегодня в 10:22

В Москве открыли движение транспорта на съездах с ТТК и МКАД

В Москве открыли ранее ограниченные для движения транспорта дороги на съездах с ТТК, МКАД и на улице Знаменка, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение восстановлено на съезде с ТТК на Ленинский проспект, на улице Знаменка перед Боровицкой площадью и на съездах с МКАД на Киевское шоссе.

После закрытия водителям приходилось объезжать эти участки по Комсомольскому проспекту, Большой Тульской улице и через Садовое кольцо.

Ранее дорожная авария с участием грузовика произошла на 32 км Симферопольского шоссе в округе Подольск. ДТП произошло на полосе в сторону Москвы.

