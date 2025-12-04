Висит на бордюре: страшное ДТП произошло на Симферопольском шоссе в Подмосковье

ДТП с грузовиком произошло на Симферопольском шоссе в Подмосковье

Дорожная авария с участием грузовика произошла на 32 км Симферопольского шоссе в округе Подольск, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

ДТП произошло на полосе в сторону Москвы.

На видео с места аварии показано, что грузовик висит на бордюре, он почти завалился набок. Подробностей инцидента не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за аварии образовался затор длиной около 7 км.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.