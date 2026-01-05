В Москве открыли дублер Алтуфьевского шоссе

«Местные жители сразу пяти районов, где живут больше полумиллиона человек, получили быструю и удобную транспортную связь с метро и социальными объектами», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В рамках реализации проекта был реконструирован участок Сельскохозяйственной улицы и построен путепровод через железнодорожные пути, соединяющий Костромскую улицу и Юрловский проезд. Также на Сельскохозяйственной улице от Юрловского проезда до МСД расширили дорогу до 3–4 полос в каждом направлении.

Новый маршрут позволит на полчаса сэкономить время в дороге и на 10% снизить нагрузку на Алтуфьевском шоссе от Бибиревской улицы до МСД, а на Полярной и Кольской улицах от проезда Дежнева до улицы Искры — на 19%.

До 2029 года планируется завершить строительство участка дороги, который протянется от Череповецкой улицы до Алтуфьевского шоссе. Он станет продолжением Костромской улицы и войдет в состав новой магистрали, соединяющей Новодачное шоссе с МСД.

