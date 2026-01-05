В Москве открыли дублер Алтуфьевского шоссе
Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Дорожное движение запустили на дублере Алтуфьевского шоссе от Костромской улицы до Московского скоростного диаметра (МСД), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Местные жители сразу пяти районов, где живут больше полумиллиона человек, получили быструю и удобную транспортную связь с метро и социальными объектами», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В рамках реализации проекта был реконструирован участок Сельскохозяйственной улицы и построен путепровод через железнодорожные пути, соединяющий Костромскую улицу и Юрловский проезд. Также на Сельскохозяйственной улице от Юрловского проезда до МСД расширили дорогу до 3–4 полос в каждом направлении.
Новый маршрут позволит на полчаса сэкономить время в дороге и на 10% снизить нагрузку на Алтуфьевском шоссе от Бибиревской улицы до МСД, а на Полярной и Кольской улицах от проезда Дежнева до улицы Искры — на 19%.
До 2029 года планируется завершить строительство участка дороги, который протянется от Череповецкой улицы до Алтуфьевского шоссе. Он станет продолжением Костромской улицы и войдет в состав новой магистрали, соединяющей Новодачное шоссе с МСД.
