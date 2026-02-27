сегодня в 14:39

В Москве оштрафовали мужчину, который прокатил на электровелосипеде пассажира

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали мужчину, который перевозил на электровелосипеде пассажира на трассе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В ходе мониторинга интернета правоохранители наткнулись на видеоролик, на котором мужчина двигался по Калужскому шоссе на электровелосипеде. Он, кроме того, еще и перевозил пассажира.

Нарушителя быстро вычислили. Им оказался 24-летний местный житель. В отношении задержанного был составлен протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом).

В итоге мужчине был назначен административный штраф.

Перевозка пассажиров на электровелосипеде в России запрещена, если конструкция не предусматривает специальных мест.

Ранее ролик о том, как курьер вез ребенка на электровелосипеде по Калужскому шоссе, распространился в Сети. Мужчина двигался на СИМ по оживленной трассе.

