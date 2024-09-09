В Москве обустроят удобные подъезды к 25 домам по программе реновации

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году обустроят удобные подъездные дороги к 25 домам, построенным по программе реновации. Работы по расширению и локальному устройству уже стартовали, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время мероприятия уже завершены на пяти объектах — улицах Верхоянской, Русаковской, Кастанаевской, Керченской и Волгоградском проспекте», — уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Он также объяснил, что дома строятся на стартовых площадках на территории сложившейся застройки. При этом дворовые территории имеют узкие дороги, неудобные для подъезда транспорта. Новые дороги решат этот вопрос и соединят жилые массивы с крупными магистралями.

«В рамках работ обустроим около 15 км подъездных дорог общей площадью более 88,4 тыс. кв. м и почти 40 тыс. „квадратов“ тротуаров, для маломобильных горожан сделаем удобные съезды. Дополнительно разобьем 65,4 тыс. кв. м газона, высадим зеленые насаждения», — добавил Бирюков.

Еще одна важная составляющая безопасности и комфорта — освещение. Более 270 современных фонарей с энергосберегающими светильниками установят при расширении дорог. При этом воздушные линии перенесут в кабельную канализацию.