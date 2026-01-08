В Москве образовались многокилометровые заторы из-за грузовиков
На Домодедовском шоссе и МКАД образовались многокилометровые заторы
На подъездах к Москве сложилась сложная дорожная ситуация: из-за тяжелых погодных условий и буксующих большегрузов на подъемах движение парализовано на нескольких ключевых магистралях, сообщает Telegram-канал «360».
По сообщениям очевидцев, на Домодедовском шоссе пробки длятся уже более трех часов, движение затруднено в обе стороны. Пробки также затронули съезды с Калужского шоссе и участки МКАД.
Автомобилистам советуют быть предельно внимательными: соблюдать дистанцию, снизить скорость, не отвлекаться на телефоны и проявлять повышенную осторожность на съездах с эстакад и мостов, где возможно образование гололедицы.
