В Москве образовались многокилометровые заторы из-за грузовиков

На подъездах к Москве сложилась сложная дорожная ситуация: из-за тяжелых погодных условий и буксующих большегрузов на подъемах движение парализовано на нескольких ключевых магистралях, сообщает Telegram-канал «360» .

По сообщениям очевидцев, на Домодедовском шоссе пробки длятся уже более трех часов, движение затруднено в обе стороны. Пробки также затронули съезды с Калужского шоссе и участки МКАД.

Автомобилистам советуют быть предельно внимательными: соблюдать дистанцию, снизить скорость, не отвлекаться на телефоны и проявлять повышенную осторожность на съездах с эстакад и мостов, где возможно образование гололедицы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.