В Москве начали тестирование автобуса среднего класса Citymax 9

сегодня в 19:25

В тестовом режиме на пригородные маршруты проекта «Москва — область» выпущен современный автобус среднего класса ПАЗ Citymax 9, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Как уточнил заммэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов, новый транспорт будет курсировать на западном и северо-западном направлениях.

Citymax 9 — комфортный автобус отечественного производства. Он подходит для работы на узких улицах, где не проедет транспорт большого класса.

«Современный автобус среднего класса вмещает до 77 пассажиров. По результатам испытаний рассмотрим возможность его закупки для работы на других пригородных маршрутах», — добавил Ликсутов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.