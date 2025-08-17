В Москве на участке Тверской улицы досрочно открыли движение после ремонта

Дорожные работы на участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и на 1-й Тверской-Ямской улице закончились раньше запланированного срока. Транспортное движение уже возобновлено, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, специалисты применили технологию «единого ковра», которая обеспечивает бесшовную укладку асфальта. Данный метод существенно ускоряет процесс ремонта, хотя и требует полного перекрытия движения. В результате работ было обновлено около 50 тыс. кв. м проезжей части.

Дорожное полотно на Тверской улице, обновленное в 2021 году, превысило установленный срок службы. Как сообщается, для дорог первой категории нормативный период между ремонтами составляет 3 года, однако благодаря технологии «единого ковра» покрытие эксплуатировалось 4 сезона без вмешательства.

Ремонтные работы проводились поэтапно. Специалисты начали с удаления старого слоя асфальта методом фрезерования, после чего выполнили необходимый ремонт дополнительной инфраструктуры — бортовых камней, колодцев и дождеприемников.

«После завершения работ были нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположного направления. Линии рядности и элементы дорожной разметки нанесут спустя 10 дней в соответствии с технологией», — отметил Бирюков.