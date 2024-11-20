В Москве на трассе из аэропорта Домодедово открылась новая АЗС

Сеть «Газпромнефть» построила новую автозаправочную станцию с кафе и магазином на 37-м км трассы А-105, которая ведет из аэропорта Домодедово, сообщает пресс-служба компании.

Благодаря возможности одновременно заправить до 8 автомобилей новая АЗС обеспечит быстрое обслуживание клиентов на одном из оживленных направлений, соединяющих аэропорт с мегаполисом. На станции представлено 4 вида бензина и дизельное топливо.

Станция оборудована медиаэкранами, которые используются для коммуникации с клиентами и трансляции полезной информации.

Автолюбителей ждет свежесваренный кофе и свежие выпечка, хот-доги, гамбургеры и другие популярные блюда. Помимо этого, водители могут бесплатно подкачать шины, а также помыть стекла, фары и номерные знаки автомобиля.

Ускоряет обслуживание также система постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или с помощью персонала сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой или QR-кодом.