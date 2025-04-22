В Москве на «серой» ветке метро один из вагонов задымился, движение остановилось

Во второй половине дня 22 апреля в Москве на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошел сбой в движении поездов. Столичный Дептранс сообщил, что на «серой» ветке временно увеличили интервалы движения для проверки одного из составов.

Специалисты проверяют состояние одного из поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Движение поездов пока остановлено.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения от „Серпуховской“ до „Южной“. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сообщили в столичном Дептрансе.

Пассажиры метро опубликовали в Сети видео из московской подземки. На кадрах видно, что из-под одного из вагонов идет дым, сообщает «Осторожно, Москва». Поезд остановлен, а люди толпятся в вестибюле метро и наблюдают, как один из сотрудников метро работает с огнетушителем.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.