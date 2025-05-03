В Москве на МЦД-4 начали курсировать современные поезда «Иволга 4.0»

Летом 2025 года на МЦД-4 власти полностью обновят железнодорожные составы. К текущему моменту на этом направлении начали курсировать семь современных поездов «Иволга 4.0», сообщает «Вечерняя Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый поезд «Иволга 4.0» в Москве стал обслуживать маршруты только год назад. На момент начала мая 2025 года число таких поездов на МЦД-3 и МЦД-4 превысило 30 единиц.

Поезда «Иволга 4.0» имеют дополнительную дверь в промежуточных вагонах, что значительно упрощает посадку и высадку пассажиров на станциях. Вместимость составов также увеличена сразу на 100 пассажиров.

Благодаря вводу поездов новых форматов улучшается не только качество поездок москвичей и гостей столицы, но и развивается российская промышленность, которая обеспечивает заказчиков по всей стране качественными поездами.

Одновременно в поезде формата «Иволга 4.0» могут с комфортом разместиться 2,5 тысячи пассажиров.