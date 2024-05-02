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В Москве метро и МЦК на Пасху продлят режим работы

В столице метро и МЦК на Пасху продлят режим работы, чтобы все желающие смогли доехать до храмов и вернуться обратно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В ночь на 5 мая станции метро и МЦК будут доступны на вход до 02:00.

На «Кропоткинской» и «Бауманской», где расположены крупнейшие храмы, во время пасхальных богослужений пассажирам будут помогать инспекторы Центра обеспечения мобильности.

Автобусы, электробусы и трамваи по более чем 150 маршрутам будут курсировать до 3:30. Также воспользоваться можно будет и 16 ночными маршрутами.

Кроме того, «Мосгортранс» организует бесплатное транспортное обслуживание крупных столичных кладбищ 5, 12 и 14 мая.