В Москве метро и МЦК на Пасху продлят режим работы
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В столице метро и МЦК на Пасху продлят режим работы, чтобы все желающие смогли доехать до храмов и вернуться обратно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В ночь на 5 мая станции метро и МЦК будут доступны на вход до 02:00.
На «Кропоткинской» и «Бауманской», где расположены крупнейшие храмы, во время пасхальных богослужений пассажирам будут помогать инспекторы Центра обеспечения мобильности.
Автобусы, электробусы и трамваи по более чем 150 маршрутам будут курсировать до 3:30. Также воспользоваться можно будет и 16 ночными маршрутами.
Кроме того, «Мосгортранс» организует бесплатное транспортное обслуживание крупных столичных кладбищ 5, 12 и 14 мая.