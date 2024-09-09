В Москве изменятся маршруты наземного транспорта из-за мероприятия

В Москве 13 и 14 сентября изменятся маршруты наземного транспорта в Хорошево-Мневниках, Крылатском и на ВДНХ, сообщили в пресс-службе Департамент транспорта.

Это связано с проведением мероприятия.

В пятницу, 13 сентября с 23:40 и до окончания мероприятия изменятся маршруты м53, т36, т73, 76, 136 и 803. В субботу, 14 сентября с 04:50 до окончания мероприятия не работают маршруты т57, 533, 323. Маршруты 33, 105 и 114 работают на двух участках, часть укорочены, у некоторых изменились трассы.

Ранее сообщалось, что в день проведения фестиваля «Лука-море» в Коломне ограничат движение и парковку транспорта.