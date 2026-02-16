В Москве из-за мощного снегопада дороги сковали 7-балльные пробки
Фото - © Медиасток.рф
Из-за обильных снегопадов в Москве образовались сложные дорожные условия, уровень пробок оценивается в 7 баллов, а скорость потока автомобилей в среднем не превышает 27 км/ч, об этом сообщили в столичном Дептрансе со ссылкой на ЦОДД.
Специалисты напомнили москвичам и гостям российской столицы, что в подобных обстоятельствах подземный транспорт становится наиболее предпочтительным вариантом.
Автомобилистам настоятельно рекомендовали планировать выезд с работы на личном транспорте 16 февраля не раньше 20:30, это позволит избежать длительного стояния в пробках и ускорит путь домой.
Значительные затруднения движения в настоящий момент зафиксированы: на Третьем транспортном кольце в районе Сущевского Вала в обе стороны, на Ярославском шоссе при движении к центру города и на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги вблизи шоссе Энтузиастов.
Для перемещений по городу оптимально использовать метро, на автомобиле — только после 20:30.
