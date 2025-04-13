В Москве из-за ДТП на Ленинском проспекте образовалась пробка в 1 км
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В Москве на Ленинском проспекте в районе дома № 148 произошла столкнулись два автомобиля. Из-за этой аварии образовался затор длиной в один километр, сообщили в столичном Дептрансе.
На месте столкновения двух автомобилей уже работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока не поступало, вся информация уточняется.
Автомобилистов предупредили, что из-за аварии движение в сторону центра города затруднено. Затор растянулся на один километр.
Водителям личного транспорта рекомендовали выбирать альтернативные пути для движения.