В Москве из-за ДТП на Ленинском проспекте образовалась пробка в 1 км

В Москве на Ленинском проспекте в районе дома № 148 произошла столкнулись два автомобиля. Из-за этой аварии образовался затор длиной в один километр, сообщили в столичном Дептрансе .

На месте столкновения двух автомобилей уже работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока не поступало, вся информация уточняется.

Автомобилистов предупредили, что из-за аварии движение в сторону центра города затруднено. Затор растянулся на один километр.

Водителям личного транспорта рекомендовали выбирать альтернативные пути для движения.