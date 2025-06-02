В Москве и Петербурге заработал новый онлайн-сервис бронирования авто под такси

Онлайн-сервис бронирования автомобилей для водителей такси заработал в Москве и Санкт-Петербурге на платформе «Авито», об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса.

Этот сервис позволит водителям находить машины от таксопарков в режиме онлайн, а компаниям — эффективнее подбирать персонал и сокращать издержки, что может изменить дальнейшую логику рынка.

«Онлайн-бронирование меняет логику рынка: таксопарки автоматизируют подбор водителей, а водители получают гарантированный доступ к проверенным предложениям без лишних коммуникаций», — заявил директор категории «Такси, транспорт и логистика» компании Артем Егоренков.

С помощью сервиса водители получают предложения напрямую от таксопарков, видят все условия аренды автомобиля, легко подтверждают бронирование и получают машину в оговоренное время без необходимости личного визита или звонков.

Таксопарки будут получать заявки только от тех кандидатов, кто готов к сотрудничеству, что снизит нагрузку на менеджеров. Также для таксопарков сервис предоставляет интеграцию через API, актуальные данные об машинах и оплату только за успешно подобранных водителей.

Ранее для аренды авто водители должны были лично посещать офисы таксопарков для уточнения условий и заполнения анкет. По итогам тестирования 76% водителей отметили удобство новой услуги, 70% пользователей поставили максимальную оценку пользовательскому опыту.

Доступ к сервису открыт через мобильное приложение (iOS/Android) и веб-версию «Авито». Таксопарки могут подключиться к сервису при наличии собственной ERP-системы.