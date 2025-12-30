сегодня в 16:35

В Москве и области модернизированы в новый формат сразу несколько АЗС

На четырех станциях теперь — удобные сервисы оплаты, расширенные возможности самообслуживания, круглосуточные кафе и магазины.

АЗС сети «Газпромнефть» в Подмосковье расположены в Лешково, в Лаговском на федеральной трассе М-2 «Крым», а также вблизи федеральной трассы М-12 «Восток» на Новосовихинском шоссе.

В столице АЗС начала работу на улице Рябиновой, 17 вблизи Калужского шоссе — между Центральной и Московской кольцевыми автодорогами.

Одновременно на каждой станции может заправляться от 6 до 12 автомобилей.

Увеличенное количество экспресс-касс для самообслуживания в торговых залах АЗС и возможность оплатить топливо через мобильное приложение сети сделали процесс оплаты топлива, покупки товаров кафе и магазина более быстрым.

В фирменном кафе представлена выпечка, хот-доги, бургеры, сэндвичи и другие популярные блюда. В ассортименте магазинов — товары в дорогу, для дома и дачи.

На станциях реализуются бензины и дизельное топливо. Автомобилистам доступна возможность бесплатно помыть фары, стекла и номерные знаки.