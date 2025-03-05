В Московском регионе 6 и 8 марта изменят расписание автобусов и электробусов

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что в период с 6 по 8 марта в Московском регионе ради удобства населения скорректируют расписание шести автобусов и электробусов, которые будут ближе подъезжать к новым домам. Об этом рассказал заммэра Москвы и правительства Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно развиваем сеть маршрутов наземного городского транспорта. Корректируем маршруты так, чтобы транспорт подъезжал ближе к жилой застройке, станциям рельсового каркаса и социальным объектам. 6 и 8 марта изменения коснутся 8 районов столицы, а также 2 районов Подмосковья», — пояснил Ликсутов.

Жителей Московского региона ожидает реорганизация системы общественного транспорта в период с 6 по 8 марта включительно. Шесть маршрутов наземного транспорта будут курсировать по новым маршрутам. Основная цель корректировок — улучшить транспортную доступность новостроек, объектов социальной инфраструктуры и станций рельсового транспорта.

Каких районов коснутся изменения

Важные нововведения коснутся двух популярных направлений. В Мытищах произойдет замена маршрута 333 на новый — 1133а, который обеспечит удобное сообщение с московской станцией метро ВДНХ. Примечательно, что на этом маршруте будут действовать столичные тарифы на проезд.

Другое изменение затронет пассажиров, следующих от станции Тушинская до Изумрудных Холмов. Вместо привычного маршрута 120 будет курсировать 120к, который пройдет по той же трассе, но с увеличенным количеством транспортных единиц. Все изменения вступят в силу с 6 марта.

Жители ЖК «Береговой» теперь смогут легко добраться до станций МЦК, метро и МЦД благодаря новому маршруту автобуса 315, который начнет курсировать с 8 марта.

В этот же день порадуют и жителей района Соколиная Гора — автобус с636 будет следовать до поликлиники № 64, что сделает медицинское учреждение более доступным для местных жителей. На этом же маршруте появится дополнительная остановка «Библиотека» по направлению к 1-му Краснокурсантскому проезду. Пассажиры смогут выходить на той же остановке, где останавливается маршрут 690.

Новые наименования

Остановка «Улица Лефортовский Вал» получит новое название — «Библиотека». А остановка на Лефортовском Валу, 7 теперь будет называться «Дворец творчества». Пассажирам, привыкшим к остановке «Солдатская улица», теперь нужно будет ориентироваться на «1-й Краснокурсантский проезд». Нововведения вступят в силу 6 и 8 марта.

Обновление системы наземного транспорта

В Щербинке с середины декабря, после завершения работ по благоустройству, начали функционировать дополнительные маршруты. В рамках оптимизации транспортной сети было усовершенствовано свыше 50 существующих путей следования автобусов и электробусов. Особое внимание уделили доступности социально значимых объектов и транспортных узлов — теперь общественный транспорт подходит к ним максимально близко. Расширение сети продолжается: на действующих маршрутах появилось более 40 дополнительных остановочных пунктов, что делает передвижение по городу еще удобнее для пассажиров.

В Щербинке произошли важные изменения в системе общественного транспорта после завершения работ по благоустройству. Теперь маршрут 937 курсирует в двустороннем режиме через станцию МЦД Щербинка и район Захарьино после пересечения Варшавского шоссе.

Появились два совершенно новых маршрута: кольцевой 940, соединяющий МЦД Щербинка с Барышевской Рощей, и 963, который проходит через множество точек — от МЦД Остафьево до МЦД Щербинка, включая улицу Энгельса, Барышевскую Рощу, Флотскую улицу и улицу Авиаторов, с односторонним движением в районе Варшавского шоссе.

Также внесены изменения в маршрут 981: теперь после остановки в Милицейском поселке автобус следует до Захарьина через улицу Типографскую и улицу Маршала Савицкого.

В середине января произошли изменения в Куркине. Там запущен новый маршрут 357, соединяющий торговый центр «Мега» со станцией метро «Планерная». Также скорректирован путь следования автобуса 324, который теперь курсирует до «Планерной» через улицы Воротынская, Соловьиная Роща и Юровская.

Ранее власти оптимизировали транспортную сеть около станции «Авиамоторная». Теперь автобусы 690 и 695 проходят по Авиамоторной улице, а маршрут с679 и объединенный 624 курсируют по шоссе Энтузиастов. Маршрут м6 обслуживает оба направления — и по шоссе Энтузиастов, и по Авиамоторной улице.

В Новой Москве также произошла реорганизация транспортного сообщения с середины января. Теперь маршрут с156 обеспечивает связь между метро «Филатов Луг», Московским и Троицком. Пассажиры могут воспользоваться продленными маршрутами 126 и 278, конечной остановкой которых стал Октябрьский проспект. Существенные изменения затронули экспрессы, курсирующие до Троицка и Новых Ватутинок — е131, е132, е151 и е152. На Соколово-Мещерской улице автобус 362 начал двустороннее движение. Также стоит отметить, что конечную остановку электробусного маршрута 359 перенесли с «Меги» до «Юрмы».