В Московской области запустили АЗС с кассами самообслуживания

В подмосковном микрорайоне Железнодорожный начала работу новая АЗС «Газпромнефть». Она стала второй в городе Балашиха.

На станции реализуются бензин и дизельное топливо исключительно пятого экологического класса (К5). Одновременно на АЗС могут заправляться 5 автомобилей, включая крупногабаритный автотранспорт, для которого отдельно вынесена скоростная топливораздаточная колонка.

С помощью экспресс-касс в торговом зале можно оплатить топливо и товары магазина, оформить заказ свежей выпечки, горячих блюд и напитков кафе, а также проверить баланс бонусной и топливной карт без обращения к персоналу.

В зоне кафе на станции также расположены две автоматические кофемашины для самостоятельного приготовления 12 видов горячих напитков. Ассортимент магазина включает около 1500 наименований товаров, в числе которых — фирменные снеки и напитки, товары для автомобиля, линейка продукции для детей.

Сеть в Московской области представлена 198 станциями, более половины из которых — с кассами самообслуживания.